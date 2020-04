No Dia da Mentira, Bolsonaro compartilha fake news nas redes sociais

Os seguidores do presidente Jair Bolsonaro foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira(1), dia da mentira, com um vídeo em que mostra supostamente o Ceasa de Minas Gerais desabastecido.

No vídeo, um homem mostra o local com pouco movimento e diz que há desabastecimento. “Pra você que falou que economia não tinha importância, que importante eram vidas, dá uma olhada nisso”, diz o autor do vídeo.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A informação foi desmentida pela CBN e pela Globo Minas.

O Globocop sobrevoou o local e constatou o movimento. A assessoria de imprensa do Ceasa também confirmou que não há desabastecimento e que o comércio de alimentos segue normalmente.

Veja o vídeo compartilhado pelo presidente:

– Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

– São fatos e realidades que devem ser mostradas.

– Depois da destruição não interessa mostrar culpados. pic.twitter.com/H0ZwUb4Gl4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 1, 2020

Um outro vídeo, em resposta ao presidente, mostra o o funcionamento normal do entreposto. Veja:

– Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

– São fatos e realidades que devem ser mostradas.

– Depois da destruição não interessa mostrar culpados. pic.twitter.com/H0ZwUb4Gl4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 1, 2020

Atualização: as publicações foram removidas das redes sociais do presidente no início da tarde desta quarta-feira.