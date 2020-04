Nova Odessa confirma 8 casos de coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa recebeu nesta segunda-feira (27) mais dois exames positivos para coronavírus, elevando para oito o número de moradores infectados pela Covid-19 no município. Os pacientes são homens, de 42 e 27 anos.

Os exames foram feitos em laboratórios particulares e o quadro de saúde de ambos é considerado bom.Também nesta segunda, o Instituto Adolfo Lutz encaminhou resultado de exames que descartaram a Covid-19 como a causa da morte de um homem de 73 e de uma mulher de 60 anos, ocorridas nos dias 19 e 20 deste mês. O homem faleceu no Hospital Estadual de Sumaré e a mulher, no Hospital e Maternidade Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa. Os dois apresentavam comorbidades. Com isso, o município não tem mais nenhuma morte em investigação.

O boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica aponta, então, oito casos positivos (incluindo uma morte); 14 casos negativos; 10 casos em investigação e 14 pacientes com gripe em acompanhamento.