Nova Odessa registra dois novos casos e uma morte suspeita por Covid-19; agora são 10 infectados

Nova Odessa registrou uma morte suspeita e dois novos casos de coronavírus nesta quarta-feira (29). Ao todo, dez pessoas tesraram positivo na cidade, sendo que uma delas morreu. A Secretaria de Saúde do municípo ainda aguarda o resultado de dez exames



De acordo com resultados encaminhados à Vigilância Epidemiológica pelo Instituto Adolfo Luz, as infectadas são mulheres, têm 44 e 48 anos de idade e são profissionais de saúde que residem em Nova Odessa mas trabalham em hospitais de Campinas.



Elas moram no Jardim São Manoel e Parque Residencial Triunfo, cumprem isolamento domiciliar e têm bom estado de saúde, conforme informações da Vigilância. Além dos dez casos confirmados, entre eles uma morte, um óbido em investigação e dez suspeitos aguardando resultados, o município monitora 38 pacientes com qudros gripais.



A vítima fatal é uma aposentada de 87 anos que chegou à Unidade Respiratória – Centro de Combate ao Coronavírus na noite de segunda-feira (27), recebeu atendimento médico, mas falaceu na madrugada de terça-feira (28). Segundo a Secretaria de Saúde, a idosa morava em Sumaré e buscou atendimento na cidade. Ela foi sepultada seguindo protocolos de segurança estabelcidos pelo Ministério da Saúde, no Cemitério Municipal de Nova Odessa.