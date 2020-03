Nova Odessa usa carro de som para alertar população sobre o coronavírus

Desde a manhã deste sábado (21), um carro de som está percorrendo os bairros de Nova Odessa reforçando os cuidados básicos à população sobre medidas de prevenção ao coronavírus e sobre a necessidade de isolamento social, principalmente aos idosos e demais grupos de risco, na tentativa de conter o avanço da pandemia no município.

Até o momento, Nova Odessa contabiliza dois casos suspeitos aguardando resultado de exames.

“O carro de som vem para reforçar o nosso trabalho de divulgação. É mais uma medida que estamos adotando para conscientizar a nossa população sobre as maneiras de prevenção, com medidas básicas de higiene, e também apelar para os idosos e pessoas que estão nos demais grupos de risco que só saiam de caso em casos de muita necessidade mesmo”, explicou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

A mensagem passada aos moradores é a seguinte: “A Secretaria de Saúde precisa muito da sua colaboração para enfrentar a pandemia de coronavírus. O momento é de isolamento social. Só saia de casa em casos de extrema urgência, ou seja, para ir à farmácia ou supermercado. As pessoas com mais de 60 anos e aquelas que pertencem aos outros grupos de risco não devem sair de casa em hipótese alguma. Medidas simples de higiene são importantes no combate ao coronavírus, por isso, lave constantemente as mãos com água e sabão, não compartilhe objetos de uso pessoal e cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa e ligue para a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência. Só procure o Hospital Municipal se estiver com falta de ar. Lembre-se: só com a sua colaboração é que vamos conseguir enfrentar o novo coronavírus”.



Nova Odessa terá um posto de vacinação ‘drive thru’ durante a campanha de imunização contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira (23) com o grupo prioritário formado por idosos e profissionais de saúde. No local, homens e mulheres com mais de 60 anos poderão receber a dose da vacina sem sair do carro. A Secretaria de Saúde do município estima que seis mil pessoas nessa faixa etária sejam vacinadas. A campanha nacional foi antecipada pelo Ministério da Saúde porque a imunização auxilia na triagem dos casos de Covid-19. A vacinação se estende até 23 de maio, num total de três fases.