Número de homicídios cai 40% em Nova Odessa; furtos e roubos também diminuem

Números divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) apontam a redução dos principais índices de criminalidade em Nova Odessa, em 2019. O índice de assassinatos foi o que apresentou o maior recuo, segundo estatística da pasta. Foram dois três casos no ano passado, contra cinco em 2018, um recuo de 40%.



Outro delito com menor incidência no município foi o furto de veículos, com queda de 24%, na comparação entre os 12 meses de 2019 e 2018. De acordo com registros da Polícia Civil, 79 pessoas tiveram bens levados sem violência por bandidos no passado. No ano anterior foram contabilizadas 104 ocorrências dessa modalidade de crime.



Roubos de veículos também diminuíram. Foram 20 carros roubados entre janeiro e dezembro de 2019, contra 22 em 2018. Furtos e roubos em geral – incluindo bancos e cargas – seguiram a mesma tendência. Recuaram 7,8% e 6,2%, respectivamente.

“A redução nos indicadores é resultado do trabalho conjunto das polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Temos trabalhado de forma integrada, usando a inteligência e o sistema de videomonitoramento a nosso favor para planejar ações preventivas, desarmar criminosos e coibir a prática de crimes na cidade”, avaliou o chefe de Segurança Municipal, Franco Julio Felippe.



No ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa ampliou o número de viaturas da Guarda Municipal, adquiriu novas armas e contratou oito novos patrulheiros aprovados em concurso público. Além disso, inaugurou a nova base da corporação, na Praça Central da cidade.