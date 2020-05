“O barco está à deriva”, diz Doria sobre a saída de Teich

O governador de São Paulo, João Doria(PSDB), comentou a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich nesta sexta-feira(15).

Através do Twitter, o governador disse que o baro [Brasil] está à deriva. “Mais um ministro da Saúde, que acredita na ciência, deixa o governo Bolsonaro. No momento em que a curva de mortes pelo coronavírus acelera, o Brasil perde com a saída de Nelson Teich. O barco está à deriva. Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros”, escreveu Doria.

Teich divergia com o presidente Jair Bolsonaro sobre os caminhos para o combate à pandemia do novo coronavírus no país, como as medidas de isolamento social e o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes.

Mais cedo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta pediu oração. ” Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!”, disse Mandetta no Twitter