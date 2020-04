Omar diz que é ‘idiota’ quem obriga população usar máscara

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), classificou como idiota quem obriga a população a usar máscaras no período de pandemia do coronavírus.

“Esses que obrigaram são tudo uns idiotas. como que você vai obrigar usar a máscara? Bobo de quem obrigou”, disse Omar durante uma entrevista ontem(17), para a rádio Azul. A emissora pertence ao prefeito.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A declaração foi feita um dia depois de seu parceiro de partido, Antônio Alves Jorge, o Kim, criar um projeto que obriga o uso e estabelece multa em caso de descumprimento. Kim é um dos cotados do partido para ser o sucessor de Omar e tentar a eleição deste ano.

“Então é o fim do mundo aqui agora? Só faltava essa”, completou. Durante a entrevista o prefeito também disse que acha válidas as manifestações pela abertura do comércio.