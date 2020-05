Omar diz que não vai antecipar feriados na cidade

O prefeito Omar Najar(MDB), afirmou nesta quarta-feira(20), que não vai antecipar os feriados em Americana. A informação foi divulgada durante uma entrevista do prefeito para a VOX 90.

“Nós vamos manter os nossos [feriados municipais] e evidentemente vamos seguir as determinações do governo do estado da segunda-feira. Não vamos decretar nenhum feriado não. Nós vamos continuar trabalhando”, disse Omar.

O governo do Estado de São Paulo tenta antecipar os feriados. João Doria enviou para a Alesp (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo), um projeto para antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista para a próxima segunda-feira(25).