Omar manda fechar academias, baladas e tabacarias

A prefeitura de Americana publicou na tarde desta quarta-feira(18), em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Munícipio, um decreto que que estabelece novas medidas contra o avanço do coronavírus na cidade.

De acordo com o decreto publicado pelo prefeito Omar Najar(MDB), fica decretado a suspensão temporária da validade de alvarás de funcionamento para estabelecimentos de entretenimento, como casas noturnas, pubs, tabacarias e afins, que promovam alta concentração e circulação de pessoas, bem como a suspensão da expedição de novos alvarás

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Fica decretado o fechamento ao público de prédios municipais de grande circulação de pessoas, incluindo os prédios e equipamentos públicos sob gestão do Poder Executivo, tais como; a) Paço Municipal; b) Parque Ecológico; c) Jardim Botânico e; d) Centro Cívico.

– suspensão temporária do funcionamento das academias particulares;

-funcionamento restrito de restaurantes, que ficarão obrigados a observar as seguintes condições, tanto para ambientes fechados quanto para ambientes abertos: a) posicionamento das mesas a uma distância mínima de dois metros uma da outra; b) orientação aos frequentadores para que se mantenham sentados às mesas, sem incentivo à circulação ou aglomeração de pessoas

O decreto completo pode ser acessado através do Diário Oficial do munício, neste link.