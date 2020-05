Omar não autoriza a abertura de salões e academias

A prefeitura de americana emitiu uma nota na noite desta quarta-feira(13) sobre a a reabertura do comércio na cidade. De acordo com o comitê de crise, não é possível fazer a reabertura neste momento por conta do decreto estadual.

Segundo a prefeitura, a cidade continuará a seguir as determinações do estado. O governador João Doria afirmou na tarde desta quarta-feira(13), que o estado não vai flexibilizar a abertura de academias e salões de beleza.

“A Prefeitura de Americana não tem condições legais para colocar tais mudanças em prática“, disse em nota.

No dia 11 o presidente Bolsonaro assinou um decreto que considera academias, salões de beleza e barbearias como serviços essenciais. Alguns estados já declararam que não devem seguir a medida.

Leia a nota na íntegra

A Prefeitura de Americana informa que o Comitê de Crise formado para o enfrentamento da Covid-19, se reuniu na última terça-feira no intuito de debater as novas atividades consideradas essenciais pelo Governo Federal e tomar, se possível, medidas que colocassem em prática mudanças no sistema de isolamento do município. O grupo entendeu ser possível realizar a reabertura imediata de alguns dos serviços essenciais divulgados pelo Governo Federal, como barbearia e salões de corte de cabelo. Ainda concluiu que, dentro de uma série de medidas de segurança, seria possível restabelecer as atividades nas academias. Qualquer medida nesse sentido, no entanto, fica prejudicada diante da decisão do Governador João Dória em não acatar as publicações do Governo Federal. Diante disso, a Prefeitura de Americana não tem condições legais para colocar tais mudanças em prática. Portanto o Poder Executivo de Americana continua a seguir todas as deliberações estaduais, esperando que o Governo Paulista se sensibilize e passe a adotar critérios que levem em conta as características de cada município.