Padre que tinha relação com Pedro Leandro é afastado

O novo Bispo de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, afastou nesta sexta-feira(6), o padre Diego Rodrigo dos Santos, que atualmente atuava na Paróquia São Sebastião, em Limeira.

De acordo com o comunicado oficial da Diocese, foi aberta uma investigação contra Diego. A relação de proximidade entre os dois é citada no dossiê que serviu de base para o início das investigações.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Em comunhão com o Papa Francisco, seguindo suas orientações, comunico que, ao receber denúncia em desfavor do Revmo. Padre Diego Rodrigo dos Santos, pároco da paróquia de São Sebastião, de Limeira, e conforme as normas do Direito Canônico e do Motu Próprio “Vos estis lux mundi”, foi aberta uma investigação prévia sobre o padre supracitado”, diz o comunicado assunado por Dom Palau.

Diego tinha forte ligação com o padre Pedro Leandro Ricardo, afastado desde janeiro de 2019 e investigado por abusos sexuais.

Diego fez parte da comitiva de Americana que esteve em roma junto ao Papa Francisco durante o processo de elevação da matriz de Santo Antônio de Pádua para o grau de Basílica.