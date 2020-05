Pague Menos demite dois funcionários após caso de transfobia contra cliente

A rede de supermercados Pague Menos demitiu dois funcionários após um caso de transfobia no último final de semana. O caso aconteceu na loja 20 da rede, na cidade de Boituva.

De acordo com a cliente identificada como Eleocassia Oliveira, ela foi até o supermercado no dia 18 de maio, acompanhada da filha transgênero. Durante as compras, a mulher percebeu que os funcionários estavam fazendo chacota com a filha.

“Ao fazer minhas compras com minha filha percebi os funcionários olhando para ela com piadinhas entre eles fazendo sinal com a cabeça para os colegas de trabalho. Eles não perceberam que eu era mãe dela. De imediato surpreendi os funcionários que estavam olhando para minha filha e deixamos a compra e saímos de imediato dentro do mercado”, disse a mãe.

Ela compartilhou o relato em seu Facebook e foi atendida pela equipe de comunicação da rede.

Através do sistema de câmeras, o Pague Menos constatou o caso de homofobia. “Infelizmente, foi constatado comportamento inadequado e que vai totalmente contra a política interna da empresa e não podemos compactuar com tais atitudes. A empresa zela pelo respeito absoluto e jamais houve ou haverá distinção entre clientes, independente de gênero, cor ou religião. Desta forma, informamos que dois colaboradores envolvidos no caso serão desligados hoje”, disse o supermercado em resposta a mãe.