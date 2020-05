A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta semana da empresa Papirus Indústria de Papel S/A, a doação de 600 cestas básicas.

Cada cesta contém arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, fubá, molho de tomate e sardinha.

As cestas básicas serão distribuídas pela Secretaria de Promoção Social às famílias em situação de vulnerabilidade, para suprir as necessidades neste período de pandemia do Coronavírus (Covid-19).