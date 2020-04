Partido desmente Odir Demarchi e nega sua filiação

O partido Patriotas veio a público neste sábado(4), para negar que o vereador Odir Demarchi faça parte da sigla.



Atualmente Odir está no Partido Liberal e tenta ingressar em um novo partido para concorrer a eleição deste ano. Nos bastidores circula a informação que ele tenha tentado o PDT, Rede e o PV.



“A Executiva Municipal do Patriota Americana vem a público esclarecer que, diferentemente do que tem sido divulgado (erroneamente), o vereador Odir Demarchi não está no partido e sequer filiado está. Assim, Odir Demarchi não integra os quadros do Patriota Americana”, disse a nota divulgada pelo partido.



Hoje é o último dia para que os candidatos façam troca de partido para o pleito e 2020. Caso não consiga uma vaga, o vereador não poderá concorrer a reeleição.