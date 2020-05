Uma plantação que fica na Avenida Ivo Trevisan, em Sumaré, atraiu dezenas de pessoas na tarde desta segunda-feira(25).

O feriado da Revolução Constitucionalista, celebrado no dia 9 de julho e antecipado para hoje fez com que os moradores do local e até de outras cidades fossem até a lavoura pra registrar uma foto com as plantas.

O grande fluxo de pessoas e de carros chamava a atenção de quem passava pela avenida.