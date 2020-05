Por causa do baixo isolamento, Americana não deve ter flexibilização da quarentena

O governador João Doria(PSDB) deve anunciar nesta sexta-feira(8), as medidas de flexibilização do comércio em todos o estado de São Paulo. Os dados indicam que Americana deve ficar fora das cidades com flexibilização.

Segundo mo governador, as cidades que não tiverem isolamento de 50% não terão a flexibilização. “Não havendo índice acima de 50% de isolamento, as cidades estão automaticamente excluídas de flexibilização”, disse o governador durante a coletiva de imprensa do dia 4 de abril.

De acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, Americana registou nesta quarta-feira(6), índice de isolamento de 43%. Este é o pior índice desde 20 de março.

O anúncio será feito a partir das 12h30 no Palácio dos Bandeirantes e será transmitido pelo Portal de Americana.