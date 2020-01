Pré-candidatos apostam em visitas a bairros e feiras

Os pré-candidatos a prefeitura de Americana, a vereadora Maria Giovana(PC do B) e o vereador Rafael Macris começaram a fazer o chamado ‘corpo a corpo’ com os eleitores.

Maria Giovana tenta a aproximação para passar uma imagem mais popular junto ao eleitorado das periferias. Nas últimas semanas ela visitou o Antônio Zanaga e a Feira Noturna de Americana.

Macris, nome cotado para representar o partido tucano nas eleições de outubro, também tem apostado na aproximação com os eleitores.

Ele já apareceu nas redes sociais jogando ‘bets’ com crianças e nesta quarta-feira(29), esteve jogando bilhar com moradores do Jardim da Paz.