Prefeito de Limeira autoriza abertura do comércio e shoppings centers

O prefeito de Limeira, Mario Botion(PSD), autorizou nesta sexta-feira(17), a flexibilização da abertura do comércio na cidade. Com o decreto publicado pelo prefeito poderão abrir ao público comércios como bares, restaurantes, academias e igrejas. A cidade já conta com 15 casos confirmados de coronavírus.

O ato do prefeito também libera a abertura dos três shoppings center da cidade. As igrejas também estão liberadas para o funcionamento, desde que o público não exceda 30% da capacidade do local.

No caso das lojas, o local poderá atender 1 cliente a cada 15 metros quadrados. Os estabelecimentos devem ser higienizados a cada 3 horas. O horário de funcionamento das lojas segue até as 18 horas. Já no caso de restaurantes, bares, padarias e similares, o funcionamento é permitido até as 22 horas.

Há alguns dias um vídeo de Botion causou polêmica nas redes sociais ao afirmar que todos serão contaminados pelo coronavírus. “ Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados em UTI e outros perderão a vida. Então tenham calma, tranquilidade, porque todos serão contaminados. E você que está preocupado também vai ser contaminado”, disse o prefeito ao tentar tranquilizar a população.