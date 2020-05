Prefeito decide manter academias e salões fechados em SBO

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, convidou um grupo de proprietários de academias esportivas para juntos discutirem a situação do setor na cidade. O encontro ocorreu na quarta-feira (13).

Por consenso, ficou definido que os estabelecimentos continuarão fechados para que conjuntamente possam elaborar um protocolo seguro de retomada às atividades coletivas, tanto para profissionais quanto para alunos, assim que houver convergência de entendimento entre os governos federal e estadual sobre o assunto.

“Não estamos no papel de acompanhar este ou aquele, mas de adotar medidas que visam proteger os profissionais e seus clientes, e com isso resguardar a saúde coletiva do barbarense. Nesse sentido, dialogar e apresentar os dados e a situação atual em relação ao vírus na cidade é algo fundamental para a tomada de decisão. Fizemos isso com clareza”, comentou o prefeito Denis Andia.

Na reunião, o prefeito recebeu um estudo prévio de procedimentos e recomendações de higiene pessoal e de ambientes, elaborado pelo CREF4/SP (Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região). O material servirá de base para o protocolo que será elaborado, em conjunto, com as vigilâncias Sanitária e Epidemiológica.

Representando 21 academias da área central e zona leste, participaram da reunião os educadores físicos e proprietários Luciana Lino, Dênis Modeneze, Jorge Luís Campagnoli, Guilherme Lopes Ferreira e Aprígio Nunes de Lima (Kiko) – acompanhados do Secretário Municipal de Esportes, Profº Vinícius Furlan.

A Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Econômico, começou a desenvolver o Projeto “Aprendendo a Viver em um Novo Mundo” – um extenso compilado de procedimentos e novos hábitos, que serão necessários quando o retorno de todas as atividades for permitido.

“Não agora, mas voltaremos a uma normalidade relativa que exigirá mudanças comportamentais, pessoais e coletivas. Quando isso for possível, teremos que estar preparados para retornar com segurança. A cada dia vamos aprendendo a entender melhor alguns cuidados que nem imaginávamos antes, principalmente quando se juntam o contato físico, o compartilhamento de objetos e equipamentos, além de várias pessoas em um mesmo ambiente”, completou o prefeito.