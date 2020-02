Prefeito e deputado visitam nova UBS do São Vito

O prefeito de Americana, Omar Najar, visitou na tarde desta quinta-feira (27), a nova Unidade Básica de Saúde do bairro São Vito. Acompanhado pelo deputado federal Vanderlei Macris, o chefe do Executivo verificou a ocupação do novo prédio, que entrou em funcionamento no último dia 17. A UBS conta com 409 m², tem quatro consultórios, um consultório odontológico e salas de procedimentos em geral e está voltada para um público estimado de 15 mil pessoas, e foi construída por meio do programa “Saúde em Ação”, da Secretaria Estadual da Saúde, com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

A nova UBS fica na Rua Vicente Caravieri, n° 300, ao lado da antiga sede da unidade. Quanto ao prédio onde a unidade funcionava anteriormente, a prefeitura ainda estuda a utilização da estrutura para um outro aparelho público.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O prefeito destacou a parceria do Estado para que a obra se concretizasse. “Temos de agradecer ao Governo Estadual, primeiro com a iniciativa do governador Geraldo Alckmin e depois com a continuidade do governador João Dória. Este é um excelente espaço e dará conforto e melhor atendimento a toda a população da região do São Vito”, disse o chefe do Executivo.

“Eu tenho certeza que esse novo espaço foi uma Americana, pois confere mais qualidade e conforto para a população, o que me deixa muito feliz, pois trabalho para contribuir com o avanço da nossa cidade”, disse Macris.