Prefeito entrega 300 apartamentos no Jardim dos Lírios

O prefeito de Americana, Omar Najar, entregou na manhã deste sábado (7) apartamentos para 300 famílias que, a partir de agora, deixam de pagar aluguel e irão morar em imóvel próprio no Residencial Jardim dos Lírios, localizado no Jardim Recanto. O empreendimento de moradia popular foi anunciado pelo prefeito em fevereiro de 2017.

Estiveram presentes à solenidade de entrega das chaves o vice-prefeito, Roger Willans, o ex-deputado estadual Chico Sardelli, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Pettter Cornachione, o presidente da Câmara, Luz da Rodaben, demais vereadores, secretários municipais e representantes das construtoras e da CPFL.

Os apartamentos foram construídos pelas empresas Múltipla Construtora e Labutare Construtora por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com parceria do Pró-Moradia Social, atendendo famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil mensais (faixa 1,5). As unidades possuem 50 metros quadrados de construção, e as famílias contaram com subsídios de até R$ 47,5 mil. A unidade completa custou R$ 133 mil.

No mês passado, os moradores se reuniram na quadra de esportes do Ciep da Cidade Jardim, onde puderam eleger o síndico, o conselho fiscal e deliberar sobre a constituição do condomínio. Na ocasião, foram eleitos Kátia Garcia Martins (síndica), Ademir José Pereira (subsíndico), Amanda Ramalho, Lucas Mendes e Juliana Fernanda Souza Fogaça (conselheiros fiscais) e Thiago Moraes Tavares e Elton Vieira de Souza (suplentes).

“Foi uma assembleia tranquila, com as famílias escolhendo os representantes com segurança. Contribuiu para esse clima amistoso os preparativos coordenados pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, como os cursos de capacitação de gestão condominial realizados no ano passado. Como a faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida não prevê contrapartidas sociais, resolvemos promover essa capacitação por iniciativa própria, como meio de auxiliar os moradores nesse processo de constituição do condomínio”, afirmou o secretário Charley Petter Cornachione à época.

Em fevereiro, o prefeito Omar Najar e os secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, e de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, anunciaram melhorias para a região, como a pavimentação das ruas Uirapuru, Cardeal e das Violetas.

O secretário de Habitação agradeceu a presença de todos e as pessoas que deram sustentação para que o projeto se concretizasse. “A vida pública é servir os nossos chefes, ou seja, a população de Americana. E tivemos êxito em ajudar as pessoas a alcançar o sonho da casa própria”.

O vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, lembrou da época em que a área foi desapropriada nos anos 1990. E elogiou a gestão de Cornachione, agora à frente da pasta, que modernizou o sistema de inscrição nos projetos habitacionais da Prefeitura.

O vereador e presidente da Câmara, Luiz da Rodabem, parabenizou os moradores e salientou a importância e a satisfação de sair do aluguel e morar em imóvel próprio.

O vice-prefeito, Roger Wilians, representou os deputados Vanderlei Macris (federal) e Cauê Macris (estadual e presidente da Assembleia Legislativa) e parabenizou a equipe da Secretaria de Habitação. “Uma equipe enxuta, guerreira e técnica. Graças aos esforços da gestão Omar Najar Americana é uma cidade com nome limpo e que pode pleitear recursos. Já entregamos o novo pronto-socorro do Hospital Municipal e teremos muito mais este ano, com obras na área de saneamento”, completou.

O prefeito Omar Najar se mostrou muito feliz com a entrega das chaves e agradeceu a todos os colaboradores. “Agora vocês vão pagar a residência de vocês, não mais aluguel. Já entregamos 900 unidades na Praia Azul e mais 300 agora. Entregaremos ainda 256 apartamentos no Jardim da Balsa ainda neste primeiro semestre, e outros 400 no segundo semestre”, concluiu.