Prefeitura altera dias da coleta de lixo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana divulgou os novos horários e alterações no sistema de coleta de lixo em alguns bairros da cidade. O serviço é prestado pela empresa MB Engenharia e Meio Ambiente.

As mudanças são necessárias para que a empresa faça alguns ajustes nos dias e horários para otimizar a logística do trabalho e melhor se adequar aos funcionamento do aterro sanitário, informou a Sosu.

Alguns bairros tiveram alteração na frequência (dias de coleta) do serviço e outros na frequência e turno (horários) também. A nova setorização será implantada a partir de 13 de abril, segundo a MB.

