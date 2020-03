Prefeitura anuncia fim do setor na zona azul e outras mudanças

O prefeito Omar Najar anunciou nesta terça-feira (3), mudanças que serão implementadas na área azul.

“Hoje firmamos com a Estapar que se promova algumas mudanças com o objetivo de melhorar o sistema de Zona Azul de Americana. A partir do que ouvimos da população e do que a Acia vem nos apontando, propusemos a mudança no sistema de cobrança, e a empresa se comprometeu a implementá-lo até o dia 30 de março”, disse o prefeito.

As principais mudanças serão:

O tempo de tolerância para que o motorista compre o seu bilhete será estendido dos atuais 30 minutos para 2 horas.

Caso o motorista não tenha pago o estacionamento no prazo, ele poderá evitar ser multado pagando R$ 10 até o dia seguinte, por intermédio das monitoras de rua, do site da Estapar ou do aplicativo. Todas as formas de pagamento serão informadas antes do início da operação e o intuito é facilitar o processo para o cidadão e evitar que receba uma multa de trânsito, que é muito maior.

Para agilizar o processo de registro, motoristas não terão mais de registrar o setor, que deixa de ser necessário.

Desde sempre o nosso objetivo é aperfeiçoar o sistema e propôr melhorias a ele. Por isso, estamos avançando no assunto.