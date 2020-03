Prefeitura anuncia revitalização da Praça Divino Salvador

Nesta terça-feira (3), o prefeito municipal, Omar Najar, esteve com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, na Praça Divino Salvador, no bairro Jardim Girassol, para verificar o início da revitalização do local, tomar conhecimento do projeto e de todos os serviços que serão feitos para a melhoria do tradicional ponto.

Além do conserto da fonte de água da praça, as reformas incluem manutenção na rede elétrica e instalação de lâmpadas led, troca dos bancos, jardinagem, novo espaço para animais e instalação de brinquedos infantis.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a manutenção da fonte será feita por meio de parceria com a Sicredi, que realizou também a reforma da fonte da Praça Comendador Müller, no Centro. “A Divino Salvador faz parte da história da nossa cidade e pretendemos trazer as pessoas para mais este ponto. É mais uma praça revitalizada através de parcerias entre o poder público e empresas da cidade. O projeto é simples, objetivo e não exige grande investimento financeiro. Nosso objetivo é atender a população, oferecendo melhor qualidade, de maneira inteligente e criativa”, disse Odair Dias.

O prefeito Omar Najar lembrou que a praça teve ajuda do seu pai e encontrou um dos bancos doados pelo ex-prefeito Ando Najar. “Meu pai doou quatro bancos, um com o nome de cada filho. Hoje achei o meu nome aqui. Essa praça é muito bonita e vai ficar melhor ainda. Fico agradecido pela parceria e vamos recuperar a fonte, que é histórica para a nossa cidade”, disse.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, os investimentos financeiros para a revitalização estão sendo feitos pela Sicredi e a mão de obra é responsabilidade da Prefeitura Municipal.