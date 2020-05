Prefeitura de Americana pede para que população fique em casa

A Prefeitura de Americana usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira(7), para pedir que a população fique em casa. Com o baixo índice de isolamento na cidade, Americana deve ficar fora da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo.

“O Isolamento social em Americana está baixo! Fique em casa pela sua saúde e para reabrirmos o comércio o mais rápido possível”, trouxe uma postagem da administração Omar Najar.

Em resposta a um munícipe, a prefeitura ressaltou que a quarentena é uma regra do governo estadual. “A opção pela quarentena é do Governo do Estado, e não do município. Entendemos que o trabalho é importante e que muitos trabalhadores e empreendedores passam uma situação grave do ponto de vista econômico. Perceba que esse material faz alusão a dois graves problemas dessa pandemia, a saúde e a economia. O objetivo da prefeitura não é trancar a população em casa sem trabalhar ou pagar suas contas, como se refere”, disse.

De acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, Americana registou nesta quarta-feira(6), o índice de isolamento de 43%. Este é o pior número desde 20 de março.