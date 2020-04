Prefeitura de Americana vai distribuir cestas básicas

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano (SASDH) da Prefeitura de Americana está implantando o cadastro para solicitação de benefício eventual emergencial na forma de auxílio alimentação (cesta básica). O objetivo é atender situações de vulnerabilidades e risco social decorrentes da pandemia do Covid-19.

“É uma ajuda muito importante neste momento difícil que estamos passando no mundo todo, pela pandemia do Covid-19, que está ceifando tantas vida e deixando um caos a vida de quem não tem onde se socorrer, afetando principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade e, somando-se a essas as pessoas, também as que ficaram sem ter como ganhar o seu sustento como consequência desta pandemia. Já estamos fazendo um trabalho de assistência social reforçado no município desde o início da situação, mas agora precisamos referenciar todo esse processo para que tenhamos como melhor atender a todas as demandas já existentes e as que, por ventura, virão daqui para a frente”, explica o secretário de Ação Social de Americana, Aílton Gonçalves Dias Filho.

O cadastro para o auxílio alimentação será analisado e aprovado pela equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em conjunto com as Organizações da Sociedade Civil que ofertam serviços e programas socioassistenciais em parceria com a prefeitura, e que irão ajudar a distribuir as cestas básicas, otimizando esforços e utilizando um cadastro unificado para melhor atender a população.

As cestas disponibilizadas estão sendo arrecadadas a partir das doações realizadas à Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, às organizações parceiras e ao Fundo Social de Solidariedade.

Para acessar o cadastro basta entrar no site da neste link.