Prefeitura destrói plantação de girassóis feita por morador no Terramérica

Uma pequena plantação de girassóis feita por um morador do Jardim Terramérica, em Americana, foi destruída pela prefeitura municipal na última semana.

As plantas, que já estavam floridas, foram plantadas na Rua Roberto Jensen e cuidadas por um morador da região. De acordo com uma moradora, as o local é cuidado pelo morador que realizou o plantio e cuidava da manutenção do espaço.

“O mais triste foi ver as maritacas sobrevoando onde estavam os girassóis para se alimentar. E não tinha mais nada”, disse a moradora terá a identidade preservada.

“Pelo que disseram estava atrapalhando a visão dos motoristas, mas se fosse isso teriam cortado apenas os que estavam na esquina”, afirmou ela.

Procurada, a secretaria de Meio Ambiente, disse que as flores foram plantadas de forma indevida. “O girassol é uma flor que cresce rápido e estava prejudicando a visão, tanto de motoristas, quanto de pedestres, inclusive porque foi plantado no calçamento. A secretaria informa que foi procurada pelos próprios vizinhos solicitando a extração”, disse a nota enviada pela prefeitura ao Portal de Americana.