Prefeitura divulga datas de gratuidade no Zoológico

Moradores de Americana terão um fim de semana por mês com entrada gratuita no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”.

Foram definidas as seguintes datas de isenção para residentes em Americana para o primeiro semestre deste ano: 15 e 16/02; 21 e 22/03; 25 e 26/04; 23 e 24/05 e 20 e 21/06.

Para garantir a entrada gratuita, o munícipe deve apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, que pode ser conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor, juntamente com um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).