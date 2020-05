Prefeitura instala novos radares em Americana

A partir de segunda-feira (18) entram em operação os radares fixos na Avenida Europa e estrada Ivo Macris, em Americana. A informação é da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

Na Avenida Europa, o radar está instalado em frente ao número 1.995, Jardim Lizandra, e vai registar multas aos motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade de 60 Km/h.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Na estrada municipal Ivo Macris, o radar está na altura do nº 1.080, e irá registrar multas para caminhões acima de três eixos, que estão proibidos de circular no local, de acordo com informações da Utransv.