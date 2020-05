“Prefere andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco”, diz Doria sobre Bolsonaro

O governador João Doria rebateu as acusações do presidente, Jair Bolsonaro feitas durante uma reunião com empresários por videoconferência nesta quinta-feira(14). “Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil”, disse o presidente em referência a Doria.

Através do Twitter o governador paulista mandou um recado para o presidente. ” Mais uma vez, o presidente Bolsonaro deixa de defender a saúde dos brasileiros para atacar quem está trabalhando para proteger vidas. Prefere comícios, andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto milhares de brasileiros morrem por coronavírus”, disse.

Em outro tuíte, Doria pediu para que Bolsonaro acorde. ” Acorde para a realidade presidente Bolsonaro. Saia da bolha de ódio e comece a ser um líder. Se for capaz”, postou o tucano

Ainda na reunião, o presidente pediu ara que os empresários cobrem a reabertura. “Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra”, disse.