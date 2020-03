Presidente da ACIA usa rede social para espalhar fake news sobre coronavírus

O presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Aparecido Ambruster, usou seu perfil em uma rede social para disseminar uma fake news (notícia falsa) sobre o coronavírus.

Wagner compartilhou em seu perfil no Facebook a imagem da cantora Preta Gil, diagnosticada com o vírus e faz a comparação com a presença do presidente Jair Bolsonaro em meio aos manifestantes.

“Preta Gil está com coronavírus. Arrastou 320 mil pessoas em um bloco no Rio, todo mundo suando, se esbarrando. Silêncio total. Bolsonaro tirou 3 fotos e virou o perigo à humanidade e foi massacrado”, diz o texto que acompanha a postagem.

A última apresentação da cantora foi no dia 1º de março, na capital paulista. Nesta data o Brasil tinha apenas 2 casos confirmados da doença.

“O senhor está se especializando em fake news, compartilhando memes idiotas e mostrando a que veio”, comentou um seguidor do presidente da entidade que regula o comércio da cidade.

De acordo com a agência LUPA, responsável pela investigação da fake-news ela cantou no casamento de Marcella Minelli, irmã da digital influencer, Gabriela Pugliesi. Foi neste dia que provavelmente a artista foi contaminada.