Pronto-socorro do Hospital Municipal é inaugurado

O prefeito de Americana, Omar Najar, entregou nesta sexta-feira (7) o novo pronto-socorro (PS) do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), que será denominado Luiza da Motta Tebaldi. A solenidade contou com a presença do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado estadual, Cauê Macris; do deputado federal, Vanderlei Macris; do ex-deputado estadual, Chico Sardelli; do deputado federal, Cezinha da Madureira; do representante do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Antônio Carlos Sacilotto; do diretor da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Ambruster; do ex-prefeito, Erich Hetzl Júnior; do secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano; do superintendente da Fusame, José Carlos Marzochi; do vice-prefeito, Roger Willians; da presidente do Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde), Conceição Aparecida Fagionato, além de outros vereadores, secretários e servidores demais servidores da prefeitura.

Também estiveram presentes vereadores, autoridades militares, representantes de associações, conselheiros de saúde, secretários municipais e servidores em geral, além de vários munícipes. A obra foi possível graças ao montante de R$ 2.944.480,04 oriundos de um convênio assinado com o governo estadual, em 2016, além de R$ 628.000,00 que a prefeitura empregou como contrapartida, totalizando R$ 3.572.480,04 de investimentos.

O novo pronto-socorro agora conta com 20 leitos para observação, sendo 10 masculinos e 10 femininos; 4 leitos na sala de emergência; 10 leitos para sala semi-intensiva; 3 leitos para sala de psiquiatria e mais 2 leitos para sala de isolamento. Além dos leitos haverá ainda salas para inaloterapia e soroterapia, com 10 poltronas cada.

A área total das novas instalações compreende 1.769 m², o que praticamente dobra a capacidade operacional, visto que o atual pronto-socorro conta com 941 m². O novo ambiente conta com cinco consultórios clínicos, além de salas de psiquiatria, isolamento, enteroclisma, observação masculina e feminina, inaloterapia, soroterapia, raio-x, sutura, curativo, serviço social, serviços administrativos, além de salas para emergência, estabilização, semi-intensiva e classificação de risco. O novo PS Também conta com duas farmácias satélites, quatro banheiros para pacientes, dois banheiros para acompanhantes e uma área ampla de recepção. Todos os ambientes são climatizados e possuem aparelho de TV, sendo que na recepção há monitor para chamada dos pacientes pelo nome.

A filha do médico e ex-prefeito que leva o nome do HM, Heloísa Tebaldi, esteve representando a família Tebaldi, em especial sua mãe, Luiza da Motta Tebaldi, cujo nome foi utilizado para denominar o novo pronto-socorro por iniciativa do prefeito, Omar Najar. Ao prestar a homenagem, Omar destacou que para ele isso é um motivo de orgulho.

Em seu discurso, Heloísa agradeceu a todos e disse acreditar que o HM e o novo pronto-socorro continuarão com a marca de seus pais, destacando o atendimento gratuito e de qualidade. “Minha mãe foi uma pessoa importante na construção e implantação do Hospital Municipal; ela foi responsável pela rede de saúde, quando os órgãos municipais ainda eram divididos em departamentos”, explicou.

O diretor da Fusame destacou o trabalho da equipe local que, segundo ele, busca sempre a melhoria dos serviços na unidade hospitalar. “Isso tudo nos dá muito orgulho, porque nós temos uma equipe maravilhosa, um pessoal que se empenha; que tem um amor, uma paixão muito grande por isso daqui, e isso que nos motiva estar aqui buscando cada vez mais o melhor pela população”, disse Marzochi.

Para o secretário de Saúde, a inauguração do novo ambiente não representa apenas a entrega de um prédio, mas um marco na gestão municipal sobre o olhar do poder público à população. “Não é só a entrega de um prédio, isso representa para Americana a sensação de que a gestão está olhando para população, de que é possível fazer saúde pública com dignidade”. Ele ainda pediu à população para usar com carinho, e cuidado, a nova unidade. “Nós pedimos que a população use esse pronto-socorro com muito carinho, suas instalações, com tudo o que ele tem aqui dentro, porque foi construído com muito suor e muito respeito ao dinheiro público” argumentou.