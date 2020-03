Rafael Macris cobra prefeitura sobre providências contra o Coronavírus

O vereador Rafael Macris protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana, nesta quarta-feira, 18/03, um requerimento cobrando providências e informações da Prefeitura de Americana quanto as medidas que estão sendo tomadas sobre a pandemia do Coronavírus.

“A população americanense precisa saber quais medidas estão sendo tomadas pelo Poder Executivo para tentar conter a propagação desse vírus em nosso município. É necessário tomar todas as providências necessárias para conter sua transmissão e dessa forma não termos uma superlotação dos nossos hospitais, fazendo com que o sistema de saúde entre em colapso”, explicou o parlamentar.

Entre as informações solicitadas junto ao Poder Executivo, estão a quantidade de leitos no hospital municipal para atender os infectados; quais ações efetivas estão sendo realizadas; se a quantidade de respiradores é suficiente para atender a demanda necessária; se existe a possibilidade de parceria com hospitais particulares e se os casos mais graves serão atendidos pelo município ou estado.