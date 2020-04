Rafael Macris quer cortar 30% do salário dos vereadores, prefeito e secretários

O vereador Rafael Macris(PSDB) protocolou nesta quarta-feria(22), dois projeto na Câmara Municipal de Americana que propões a redução do salário do, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários e assessores.

O projeto de lei estabelece que enquanto durar o estado de calamidade pública na cidade, o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários municipais terão sua remuneração bruta reduzidas em 30% (trinta por cento). Os servidores comissionados também terão a redução de 20%.

Já o projeto de resolução 2/2020 obriga a redução de 30% no salário dos vereadores enquanto houver o decreto de calamidade pública. Já os servidores públicos comissionados da Câmara Municipal terão sua remuneração bruta reduzidas em 20% (vinte por cento).

“É necessário tomar medidas excepcionais e de caráter temporário, a fim de prover ao município os recursos necessários para que se possa passar por essa situação da maneira menos prejudicial e lesiva possível”, diz o vereador tucano.

De acordo com o vereador, o valor economizado seria destinado para a Secretaria de Saúde da cidade e usado no combate do Covid-19.