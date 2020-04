Rafael Remédio, ex-aluno FAM, traz curiosidades sobre o teste para o Covid-19

Um dos principais temas quando o assunto é o novo coronavírus são os exames para diagnosticar casos positivos e negativos para o vírus. Como curiosidade, o biomédico e ex-aluno da Faculdade de Americana, Rafael Remédio apresenta em um vídeo explicativo como é feito o procedimento no laboratório. Atualmente, Rafael Remédio trabalha no laboratório de análises clínicas UNICOO.

“No vídeo tentei mostrar um pouco como é feito o processo de coleta, armazenamento, envio para o laboratório de apoio e outras curiosidades relacionadas a este exame”, comentou.

Rafael apresenta também a diferenças entre os exames do laboratório em relação aos exames rápidos para o diagnóstico da doença. “Todo este procedimento é para fazer exames por PCR, são exames mais complexos, hoje no mercado também existem os exames rápidos que também estão sendo bem divulgado”, disse.

Remédio também lembrou da importância do isolamento social.

“Vamos ficar bastante atentos com este problema que atinge idosos e jovens e sempre lavar as mãos, manter a higiene, e fique em casa”, lembrou.