Reabertura do comércio começará no interior de SP, diz secretário

A retomada da economia no estado de São Paulo será feita primeiro no interior. É o que afirma Henrique Meirelles, Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

De acordo com o secretário, em entrevista à CNN Brasil, o protocolo de flexibilização do comércio será iniciado pelo interior. Em seguida o governo deve adotar a medida na baixada santista e por último na capital.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O governador João Doria afirmou nesta semana que a retomada do comércio será feita a partir do dia 1ª de junho. Até o dia 31 de maio, segue valendo as medidas de isolamento social em todo o estado.