RED Surf faz mega-liquidação pela metade do preço

A RED Surf preparou uma super promoção para o Carnaval com metade do preço em todos os produtos da loja. Devido o sucesso da promoção a rede prorrogou até o fim do mês.

Tudo que você precisa para curtir o carnaval com um look atual, seja seu carnaval na praia, cidade, montanha ou para aqueles que não gostam de carnaval e ficarão relax numa boa.

Todos os produtos como camisetas, bermudas, calças, moletons e outros produtos estão sendo vendidos pela metade do valor. Há entre as opções grandes marcas como Qix, Rip Curl, BillaBong, QuikSilver, AllDress e Onbongo.

A Red está localizada próximo ao calçadão de Americana no cruzamento das Ruas Trinta de Julho com a Sete de Setembro.