Rede de Supermercados Crema doa 1,2 tonelada de alimentos ao Fundo Social

Nesta terça-feira (26), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu do proprietário do da Rede de Supermercados Crema, Antonio Aparecido de Melo, a doação de 1.254 quilos de alimentos em cestas básicas, provenientes de uma campanha interna. As doações irão ajudar muitas famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19. A força-tarefa está sendo realizada pela Secretaria de Ação Social, que faz o cadastro e a listagem, e pelo Fundo Social, que faz a captação das doações.

“Quero agradecer muito a família Melo, que se preocupou e se disponibilizou em nos ajudar, paralelamente ajudar as pessoas neste enfrentamento da pandemia. Eles tiraram os projetos do papel e hoje entregaram essa grande doação. São mais de mil toneladas de alimentos. Somente tenho a agradecer”, disse Maine Najar.

O proprietário da rede de supermercados, Antonio Aparecido, falou sobre a iniciativa. “A ideia partiu de nós mesmos, agradeço a colaboração de todos que participaram e escolhemos o Fundo Social como destino para nossas doações, pois admiro e acredito no trabalho executado pela equipe”.