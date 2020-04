Residencial Torres de Americana divulga condições especiais de pagamento

O empreendimento Residencial Torres de Americana, localizado ao lado do Estádio Décio Vitta lançou recentemente uma grande notícia para quem comprar um apartamento no residencial, quem comprar e assinar o contrato agora, só vai começar a pagar a entrada daqui a 60 dias.



RESIDENCIAL TORRES DE AMERICANA está com atendimento dos corretores online em tempo real realizando somente visitas agendadas individuais com todas as preocupações de higiene devido a Covid-19.

O empreendimento que está com obras avançadas conta com apartamentos de 2 dormitórios com varanda grill além de Living integrado, cozinha americana e previsão para ar condicionado.

O condomínio conta com área de lazer conta com espaço com churrasqueira, lounge, academia, pet place, playground entre outros.

