Americana só tem mais 732 doses de vacina contra gripe

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que a vacinação contra a gripe continua nesta terça-feira (31) em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8 às 16 horas. Nestes locais, sobraram algumas doses, que totalizam 732, e devem ser aplicadas nos grupos prioritários da primeira etapa de vacinação: idosos, profissionais da saúde, de salvamento e segurança (policiais civis, militares, penais – agentes de segurança pública, de escolta e vigilância -, bombeiros, guardas civis municipais).

A vacinação continua nas seguintes UBS: Praia Azul, que ainda possui 80 doses; Jardim Alvorada, 150 doses; Cariobinha, 50 doses; Jardim Boer, 150 doses; Vila Gallo, 42 doses; São José (Praia Azul), 160 doses; Jaguari, 10 doses; e Mário Covas, 90 doses. Nestes locais, a vacina está sendo aplicada de maneira convencional, não sendo realizado o sistema drive thru.

Até o momento, Americana já vacinou 26.868 pessoas durante a campanha de vacinação contra a gripe, que começou no dia 23 de março. Desde então, o município recebeu três lotes de vacinas: um com 9.600 doses; outro com 11 mil doses; e o terceiro, na sexta-feira (27), com 7 mil doses. A Vigilância Epidemiológica ainda não foi comunicada pela Secretaria de Estado da Saúde sobre quando será disponibilizado um quarto lote, por isso, quando as 732 doses terminarem, a vacinação estará suspensa novamente no município.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Os profissionais estão organizando a fila, de modo que os idosos permaneçam com distância mínima uns dos outros. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde faz um apelo para que essa distância seja respeitada e que, ao tomar a vacina, os idosos retornem imediatamente para suas casas, evitando assim aglomerações. A campanha segue até o dia 15 de abril para estes grupos.