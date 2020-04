Restaurante encerra atividades e culpa quarentena

Um restaurante de Santa Bárbara d’Oeste anunciou através de suas redes sociais o encerramento de suas atividades. A empresa funcionava há anos na Avenida São Paulo.

“Infelizmente, o Avenida 011 encerra as atividades por não termos como manter esse período fechado e honrar com nossos compromissos”, disse a postagem.

No dia 18 de março o restaurante começou a fazer entregas apenas por delivery. Logo após, no dia 21, o Avenida 011 anunciou que iria suspender todas as atividades, incluindo delivery. Na data o restaurante disse que a medida era para preservar a saúde dos colaboradores.

O post anunciando o encerramento das atividades foi feito nesta terça-feira(7). “Agradecemos de coração aos muitos e muitos amigos que fizemos nesse período,desejando a todos muita saúde, paciência e fé”, trouxe a postagem.