Rezende quer que prefeitura controle acesso aos supermercados

O vereador Welington Rezende (Patriota) protocolou nesta segunda-feira (6) indicação ao prefeito municipal solicitando a intervenção do município para que os supermercados de Americana passem a fazer o controle de acesso de pessoas a fim de evitar aglomerações em razão da Covid-19.

De acordo com o vereador, os estabelecimentos deveriam limitar o número de pessoas e um grupo de cada vez realizar as compras, como medida de prevenção à maior proliferação do vírus.Rezende afirmou que tem recebido inúmeras reclamações de clientes de supermercados apontando aglomeração de pessoas e risco para a saúde da população mesmo diante da quarentena.

“Diante da pandemia do coronavírus e das duas mortes confirmadas em razão da Covid-19 em Americana torna-se necessária a limitação de acesso das pessoas aos supermercados, devendo ser fixado um número máximo de pessoas por vez para as compras, e o estabelecimento realizar o controle de entrada, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas, uma das principais estratégias para combater a maior proliferação do vírus”, disse.