Rezende tenta pegar carona em políticos ‘famosos’

O vereador de Americana e pré-candidato a prefeito, Welington Rezende (Patriota), tem usados suas redes sociais para pegar carona em políticos famosos na internet.

Nas últimas semanas o vereador tentou colar no prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli. Em suas redes ele tem compartilhado vídeos de apoio ao político.

Já nesta semana, Rezende está pegando carona na deputada Janaína Paschoal.

Após declarar apoio para o projeto que proíbe o uso de dinheiro público com propaganda para políticos, o vereador fez uma postagem em que pede aos deputados estaduais a aprovação do projeto. Na prática o apelo de Rezende não muda em nada o tramite legal do projeto de lei.