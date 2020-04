A dupla Rick & Renner fará uma live show neste sábado(25) para arrecadar doações e ajudar no combate ao Covid-19. A transmissão será a partir das 16h.

Parte do valor arrecadado pela dupla durante a live será destinada para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A transmissão acontecerá no canal do YouTube da dupla e as doações poderão ser feitas através da plataforma ‘Fome de Música” diretamente por um QR-CODE que será disponibilizado na tela da live.