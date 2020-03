Rodaben defende mudança da feira do rolo

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz Rodaben(PP), usou seu tempo de fala na sessão de quinta-feira(27), para defender as mudanças feitas na feira do rolo do Parque da Liberdade, em Americana.

A feira acontecia na Praça Arlindo Rocha Filho, mas por conta de um inquérito civil teve que ser transferida de local, passando a ser realizada na Rua da Concórdia.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Começou a ser exigido um cadastro para quem quer expor ou vender na feira. Até para que saiba quem está vendendo. Na feira da praça chegava quem queria, montava uma barraquinha, podia ser produto furtado ou não e estava vendendo”, argumentou Luiz.

“Hoje a pessoa precisa ter um cadastro na prefeitura, com antecedente criminal, tem que ter todo um histórico para poder vender”, afirmou o presidente.