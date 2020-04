Rodaben manda Câmara transferir R$ 500 mil para prefeitura usar contra coronavírus

A Câmara Municipal de Americana devolveu nesta quarta-feira (8) aos cofres da prefeitura de Americana R$ 500 mil do seu orçamento anual. O valor, que retornaria ao Poder Executivo apenas no final do ano, teve sua devolução antecipada para utilização em ações do município no combate ao coronavírus.

De acordo com o presidente do legislativo, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania), a decisão pela antecipação da devolução do dinheiro foi motivada pela necessidade de ações conjuntas do poder público no combate à pandemia.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Trata-se de um valor a que a Câmara teria direito a utilizar dentro de seu orçamento anual, mas que já não seria gasto e acabaria sendo devolvido apenas no final do ano. Diante dessa crise mundial que estamos vivendo, nada mais justo que a Câmara destine este recurso e a prefeitura, através das autoridades de saúde, empregue os R$ 500 mil no que for mais urgente e necessário”, avaliou.

A Câmara já havia suspendido no final de março a licitação para construção de um novo prédio, cujo custo estimado era de R$ 10 milhões, para disponibilizar o valor à área da saúde em caso de necessidade. Rodaben reforçou, ainda, que as dependências do Legislativo estão à disposição da prefeitura para uso em uma situação de emergência hospitalar.