Rodaben questiona aumento de salários no DAE

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Luiz da Rodaben (PP), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo e ao Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) sobre o impacto financeiro gerado pela reorganização administrativa do DAE, instituída pela lei municipal nº 6.393/2020.

No documento, o parlamentar destaca que durante a discussão do projeto de lei na Câmara houve a preocupação sobre os valores envolvidos na reestruturação. “Quando da discussão e aprovação do projeto de lei, grande preocupação da Câmara era se a lei impunha aumento na folha de salários do DAE e quem seriam os favorecidos com eventual acréscimo salarial. A par disso, emendas foram apresentadas e parte do texto foi vetado”, explica.

No requerimento, Rodaben pede que seja enviado demonstrativo do impacto financeiro gerado pela lei aprovada, comparando com o impacto que seria gerado caso as emendas vetadas tivessem sido aprovadas. Pede, ainda, a apresentação de demonstrativo de impacto com folha de pessoal em razão da provação da lei e que sejam enviadas relações de servidores ocupantes de cargo e/ou função de confiança antes e depois da aprovação da lei, bem como cópia dos holerites de todos os servidores comissionados ou detentores de função de confiança de outubro de 2019 até o mês atual.–