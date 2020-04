Santa Bárbara confirma mais 3 casos de coronavírus

Na manhã desta quarta-feira (15) mais 3 casos de Coronavírus (Covid-19) foram confirmados em pacientes barbarenses, subindo para 4 o total de casos positivos no Município.

• Homem, 53 anos, morador no Jardim Alfa, em isolamento domiciliar

• Mulher, 42 anos, moradora do Parque Frezzarin, em isolamento domiciliar

• Mulher, 37 anos, moradora do Mollon, em isolamento domiciliar

• Homem, 50 anos, morador do Mollon, internado em hospital da rede particular em Americana

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa também que existem 151 casos suspeitos, 4 óbitos suspeitos e nenhum óbito confirmado.

A atualização dos casos é diária e o Informe Epidemiológico pode ser conferido no site www.santabarbara.sp.gov.br.