São Vicente vai doar R$204 mil para abrigos de velhinhos e sortear o mesmo valor para clientes

Em uma ação inédita, a rede de Supermercados São Vicente dá início à sua nova campanha de marketing com o tema: “De tirar o Chapeu”, uma homenagem aos profissionais que trabalham em serviços essenciais nesta época de isolamento social.

Com 204 prêmios em vales-compras no valor de R$ 1000,00 para o cliente, a rede inova e colabora com o Lar dos Velhinhos de cada cidade em que existe uma loja da rede. Para cada prêmio para o cliente, um vale do mesmo valor é doado para um Lar de Velhinhos. Sendo assim, serão mais de R$200 mil reais em doações para essas entidades em 10 cidades do interior paulista.

Os sorteios serão realizados nos meses de maio, junho e julho. Vale lembrar que no São Vicente o cliente tem mais chances de ganhar. No total, serão 12 ganhadores por loja durante a campanha.

Como participar?

Para participar os clientes devem estar cadastrados previamente no programa Fácil pra você. Basta acessar o site www.facilpravoce.com.br ou se dirigir ao posto de Atendimento ao Cliente disponível nas lojas. A cada R$ 50,00 reais em compra, o cliente tem direito a um cupom.

Os cupons são acumulativos. Após realizar as compras, o cliente deve ir diretamente aos totens e responder a pergunta: “Qual o supermercado que tira o chapéu pra você?”; imprima seus cupons e boa sorte.