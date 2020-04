Sem conseguir respirar, vereador é internado na UTI do Hospital São Francisco

O vereador Welington Rezende(Patriotas) foi internado nesta segunda-feira(20), na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco, em Americana.

No dia 13 de abril, Rezende procurou atendimento no mesmo hospital com falta de ar e febre. Ele teve uma piora no quadro e voltou ao HSF para procurar atendimento médico, sendo hospitalizado na segunda.

“Com dificuldades para respirar, Welington Rezende realizou uma série de exames no domingo e segunda-feira e nesta segunda-feira à noite foi internado na Unidade de Terapia Intensiva”, disse a nota enviada ao Portal de Americana.

De acordo com a assessoria do vereador ele está com uma infecção pulmonar. Rezende já foi testado para Covid-19 e H1N1 e nos dois exames o resultado foi negativo.

O HSF deve emitir um boletim com o estado de saúde do vereador ainda nesta terça-feira.